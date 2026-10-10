Уголовное дело возбудили после пожара на крыше жилого дома в Уфе

Фото: MAX/"Следком Башкирии"

Уголовное дело возбуждено после пожара на крыше многоквартирного дома в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии.

Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба, уточнили в ведомстве.

Возгорание произошло в доме №16 на улице Рихарда Зорге 9 октября. Как рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России, вспыхнула кровля здания, эвакуированы были свыше 40 человек. Двое рабочих, которые находились на крыше, доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По версии следствия, шатровая кровля загорелась при проведении работ по капитальному ремонту. Владельцам квартир нанесен серьезный ущерб.

Как уточнили в региональной прокуратуре, площадь возгорания составила около 900 квадратных метров. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее огонь вспыхнул в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Прибывшим на место огнеборцам удалось быстро потушить пожар. В результате инцидента пострадал один человек.

