Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 16:16

Происшествия

Уголовное дело возбудили после пожара на крыше жилого дома в Уфе

Фото: MAX/"Следком Башкирии"

Уголовное дело возбуждено после пожара на крыше многоквартирного дома в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии.

Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба, уточнили в ведомстве.

Возгорание произошло в доме №16 на улице Рихарда Зорге 9 октября. Как рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России, вспыхнула кровля здания, эвакуированы были свыше 40 человек. Двое рабочих, которые находились на крыше, доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По версии следствия, шатровая кровля загорелась при проведении работ по капитальному ремонту. Владельцам квартир нанесен серьезный ущерб.

Как уточнили в региональной прокуратуре, площадь возгорания составила около 900 квадратных метров. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее огонь вспыхнул в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Прибывшим на место огнеборцам удалось быстро потушить пожар. В результате инцидента пострадал один человек.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика