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13 октября, 17:46

Происшествия

Склад загорелся в Ростовской области на площади 9 тыс "квадратов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на складе в Аксае Ростовской области. Огонь распространился на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

ЧП случилось по адресу улица Гагарина, дом 19. Предположительно, на складе хранятся поддоны. Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров, однако позже она выросла до 3 тысяч, затем до 6 тысяч, а после – до 9 тысяч "квадратов".

Группировка сил и средств, задействованная в тушении, насчитывает более 100 человек и 36 единиц техники. При этом пожару присвоили третий ранг сложности. Как уточнили в МЧС, распространению огня способствуют сильные порывы ветра.

Ранее пожар произошел в частном доме в селе Старая Салаусь Балтасинского района Татарстана. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Родители и 17-летняя дочь успели покинуть строение, врачи оказали им необходимую помощь.

Прибывшие на место огнеборцы нашли в горящем доме 14-летнюю девочку и вывели ее на улицу. Однако она скончалась при госпитализации.

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