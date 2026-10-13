РЕН ТВ: мужчина пострадал при пожаре после переливания бензина в Ульяновске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

28-летний житель Ульяновска пострадал в результате пожара, произошедшего из-за переливания бензина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что инцидент произошел в Ленинском районе. Огонь вспыхнул, когда мужчина переливал бензин в канистры. Пламя быстро перекинулось на припаркованный рядом автомобиль. Машина стояла во дворе – между жилыми домами и продуктовым магазином.

По словам собеседника журналистов, пожар ликвидирован. Пострадавшего госпитализировали. Предварительно, он сам является врачом.

Ранее возгорание произошло в частном доме в Татарстане. Причиной могло стать возгорание Wi-Fi-роутера или замыкание электропроводки. В результате погибла 14-летняя девочка. Ее родители и 17-летняя сестра успели покинуть горящее строение.

