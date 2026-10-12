В Саратове возбудили дело в отношении поджигателя вагончиков с людьми

Фото: телеграм-канал "Следком 64"

В Саратовской области расследуют убийство мужчины и покушение на убийство женщины. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

По версии следствия, к преступлениям причастен 39-летний житель Саратова, который поджег металлические вагончики, где находились потерпевшие.

СК установил, что инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября 2026 года у пруда недалеко от поселка Ивановского Гагаринского района. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, использовал горюче-смазочные материалы, чтобы поджечь вагончики. В результате пожара 43-летний мужчина погиб на месте, а жене обвиняемого удалось спастись.

Уголовное дело возбудили в отношении 39-летнего мужчины по пунктам "д" и "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом"), а также части 3 статьи 30 и пунктам "а", "д" и "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом").

Подозреваемого задержали полицейские и передали следователю. Сейчас с ним проводят следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Следователи также решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Майкопе возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве супруги. По данным Следственного комитета России по Республике Адыгее, конфликт между супругами произошел на территории детского сада. Мужчина несколько раз ударил жену ножом, от полученных ранений она скончалась на месте. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.