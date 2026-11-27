Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 2 января 2027 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве пояснили, что это необходимо для поддержания высокого уровня столичного транспорта и реализации дальнейших планов по его развитию, а также в целях компенсации роста инфляции и расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию и запчасти принято решение индексировать стоимость проезда.

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Для разовых поездок:



поездка по биометрии составит 80 рублей;

поездка по бумажному билету "Единый" изменится на 5 рублей – с 90 до 95 рублей;

бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД сохранятся по карте "Тройка" и банковским картам;

при пересадке с метро на наземный транспорт сохранится скидка 50% при условии наличия тарифа "90 минут" на "Тройке".

Для регулярных поездок:



стоимость поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится менее чем на 5 рублей;

билет без лимита поездок на год сохранит возможность заморозки на 14 дней;

стоимость проезда на речных электросудах не изменится;

билеты зоны "Пригород" действуют также на пригородных маршрутах "Москва – область".

Скидка для студентов и школьников сохранится и составит 71%. Студенческий "Единый" на месяц будет 1 100 рублей вместо 3 870 рублей за билет без льгот – это 37 рублей в день на весь транспорт. В студенческие "Единые" зоны "Пригород" включены поездки на пригородных маршрутах "Москва – область". Такой билет на 90 дней стоит 4 500 рублей вместо 12 960 рублей без льгот – почти в 3 раза дешевле.

Также изменится стоимость проезда на пригородных маршрутах, которые связывают Москву и Московскую область. Корректировки коснутся всех таких маршрутов: и с единой ценой поездки, и с ценой, которая зависит от расстояния. Все действующие льготы и проездные билеты сохранятся.

Деньги от повышения тарифов всегда возвращаются жителям в виде развития транспортной инфраструктуры и обновления подвижного состава. Столичный транспорт более 15 лет развивается рекордными темпами. В течение последних лет Москва занимает первое место в Европе по скорости развития рельсового каркаса.

С 2011 года в городе построили и реконструировали свыше 270 километров линий, 130 станций, 14 электродепо метро и МЦК. Кроме того, в 2026 году открыли первый участок Рублево-Архангельской линии. Пассажиров на этой и Замоскворецкой линиях перевозят современные поезда российского производства "Москва-2026". Доля новых поездов в метро уже превысила 80%.

Также в Москве запустили тестовую эксплуатацию первого в России беспилотного поезда метро и сервис оплаты по биометрии на всех станциях с турникетами МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4, завершили программу обновления трамвайного парка, запустили второй Московский трамвайный диаметр Т2, открыли Ленинградский и городские вокзалы Москва-Сити МЦД-1 и Серп и Молот МЦД-4.

Помимо этого, в столице продолжается развитие маршрутной сети в рамках проекта "Москва – область", запущены 4-й маршрут регулярного речного транспорта и проект развития маршрутной сети наземного транспорта в малых поселениях ТиНАО.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию второй участок Рублево-Архангельской линии метро, обновить подвижной состав, начать тестовые поездки беспилотного поезда с пассажирами, запустить еще 25 беспилотных трамваев, продолжить развивать МЦД, запустить новые маршруты электробусов, продолжить развивать речные маршруты, поддерживать проект "Москва – область", а также запустить 10 новый маршрутов наземного транспорта в малых поселениях ТиНАО.

Тем временем пассажиропоток столичного транспорта показывает устойчивый рост. Ежедневно в Московском транспорте совершается более 17 миллионов поездок. При этом пассажиры совершают самые длинные поездки с пересадками между разными видами транспорта, а стоимость проезда в расчете на километр пути в целом на 45% ниже, чем в других крупных городах России.

Вместе с тем с 1 января 20217 года в Москве изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств.

Как подчеркнули в Дептрансе, корректировка тарифов на спецстоянках осуществляется в пределах экономически обоснованного уровня тарифа. В его себестоимость включаются реальные затраты города.

При этом плата за хранение не начисляется, если забрать транспортное средство в течение суток с момента его помещения на спецстоянку. В случае если произвести оплату до того, как автомобилист забрал машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.