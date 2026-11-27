Фото: 123RF.com/carballo

Более трети российских подростков пользуются нейросетями каждый день, причем чаще всего обращаются к ним не для учебы. Об этом сообщил декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

По его словам, около 75% опрошенных используют инструменты искусственного интеллекта, 36% делают это ежедневно, а 9% – почти постоянно. Такие данные получили в рамках всероссийского проекта исследования детства "Растем вместе" в 2026 году. В опросе участвовали более 3,5 тысячи подростков в возрасте от 11 до 16 лет из 10 регионов России.

Помимо поиска информации, молодые люди используют нейросети для создания контента и помощи в общении. В частности, они обращаются к ИИ, чтобы сформулировать извинения или признания в любви.

"Это фактически утрата навыка той коммуникации, которую необходимо каждому самостоятельно осуществлять", – добавил психолог.

Ранее Минздраву России поручили разработать рекомендации для педагогов и медицинских психологов по распознаванию первых признаков зависимого поведения у детей при использовании цифровых устройств.

Кроме того, Минпросвещения вместе с Минздравом и Роспотребнадзором подготовит методические рекомендации для родителей и работников детских садов об использовании гаджетов в младенческом и младшем дошкольном возрасте.