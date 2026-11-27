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Неправильно подобранные фасоны визуально портят фигуру человека. Об этом "Радио 1" рассказала дизайнер, историк, эксперт по современной женской моде, стилю и созданию функционального гардероба Олеся Архипова.

Она объяснила, что значение имеет не размер, а геометрия: где заканчивается одна вещь, где начинается другая и как проходит горизонталь. Чаще всего, по словам эксперта, пропорции нарушают несколько решений.

Например, подол на самой широкой части бедра: жакет или топ, который заканчивается в этой зоне, делит ногу и не дает силуэту вытянуться. Подол лучше располагать выше или ниже широкой точки, но не на ней, указала стилист.

Длинный верх поверх брюк без обозначенной талии также скрадывает длину ног. Здесь работает правило третей: верх короче, низ длиннее либо обозначенная талия. Силуэт должен делиться на части, а не выглядеть одним объемом, подчеркнула эксперт.

Образ портит и оверсайз в верхней и нижней части. Один объемный элемент – выразительное решение, два – уже перебор, сказала стилист. Баланс дает сочетание объемного верха с собранным низом или наоборот.

Спущенное или узкое плечо также портит всю конструкцию образа, даже если остальная одежда сидит хорошо. Кроме того, на силуэт негативно влияет миди, заканчивающееся на самой широкой части икры. Такая длина делит ногу в невыгодном месте. Специалист советует выбирать длину выше или ниже икры, а не по ней.

Ремешок на щиколотке и контрастная обувь, в свою очередь, ставят акцент там, где линия ноги должна продолжаться. Обувь в тон кожи или брюк и острый мыс делают ногу длиннее без каблука.

"Что чинит пропорции быстрее всего: вертикаль (монохромная колонна цвета), обозначенная талия, правильный подол и точное плечо. Это геометрия, а не диета. Одежда должна строить силуэт, а не спорить с ним", – добавила Архипова.

Ранее стилист Александр Рогов назвал многослойность вечным трендом осенне-зимнего сезона. С его слов, дизайнеры рекомендуют не ограничивать себя в количестве слоев одежды в одном образе. Он призвал граждан "укутываться и наслаиваться".