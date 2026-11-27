Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/raul_the_rockstar

Индийский школьник Раул Джон Аджу, создавший платформу ThinkCraft, привлек внимание пользователей соцсетей после селфи с Владимиром Путиным. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Аджу участвовал во встрече Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с юными талантами в сфере искусственного интеллекта. Юноша признался, что даже не мог представить, что путь от съемок первого видео в ванной в девять лет приведет его к селфи с российским лидером.

"Больше, чем всеми своими достижениями, я дорожу тем, каким человеком стал благодаря этому пути", – написал он.

Запись набрала более 35,8 тысячи лайков и 5,5 тысячи репостов. Под ней оставили почти 840 комментариев, в которых пользователи отмечают достижения юноши и желают ему дальнейших успехов.

Ранее на форуме-съезде "Деловой России" Путин пошутил о возможных рисках отложенного инвестиционного налогового вычета. По его словам, тот, кто не рискует, не обращается к президенту "Деловой России" и главе группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павлу Титову. Тему вычета поднял один из участников объединения, а заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов указал на риски реализации этой идеи.

