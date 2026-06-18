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18 июня, 20:09

Политика

Путин пошутил про уставшего переводчика на встрече с премьером Камбоджи

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом пошутил про отсутствие синхронного перевода, предположив, что переводчик устал.

Президент заметил, что в наушнике у его собеседника отсутствует перевод.

"Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем", – сказал Путин.

Помощник президента Юрий Ушаков подсказал службе протокола, что в аудиоканале для синхронного перевода с русского языка "глухо". Кто-то из членов российской делегации предположил, что у переводчика закончился рабочий день.

Сам премьер Камбоджи предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации. Однако Путин посоветовал дождаться, когда к переводу подключится профессионал. Вскоре техническая проблема была решена.

Ранее Путин разрядил обстановку после протокольной заминки во время встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Перед началом переговоров глава африканской республики уронил папку с документами. Он попытался их поднять, на что президент России сказал: "Ничего. It's ok".

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