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18 июня, 20:57

Экономика

Путин дал старт работе нового испытательного комплекса по производству СПГ в Татарстане

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ).

Президент провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани. Они по видео-конференц-связи приняли участие в церемонии запуска нового сборочно-испытательного комплекса "Казанькомпрессормаш". После разрешения главы государства начался запуск агрегата.

"Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития", – сказал президент, добавив, что в регионе создаются уникальные производства.

Путин назвал запуск завода и компрессора еще одним шагом в укреплении технологической независимости России. Он также поблагодарил Казань за работу на укрепление мировых позиций РФ.

Великобритания в мае запретила услуги для морских перевозок российского СПГ. В Лондоне заявили, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

Позже стало известно, что Евросоюз снизил импорт СПГ до минимума за последние 8 месяцев. Закупки газа были сокращены на фоне острой конкуренции с азиатскими странами за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного кризиса. В мае потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС достигли примерно 11,65 миллиарда кубометров.

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