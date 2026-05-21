21 мая, 02:38

Экономика

Евросоюз потерял до 1 трлн долларов после отказа от российского сырья

Страны Евросоюза потеряли до триллиона долларов из-за отказа от российского сырья и углеводородов. Об этом сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Они уже потеряли очень много. Я видел цифру, до триллиона долларов. Отказ от российского сырья, от углеводородов, обернулся потерями за счет повышения цен, за счет того, что они покупают дороже из других источников", – отметил Биричевский, которого цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза в марте не импортировали из России нефть и нефтепродукты. Поставок этих энергоресурсов не было впервые за все время истории торговли двух сторон.

Между тем Великобритания запретила услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ). В Лондоне заявили, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

