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02 июня, 11:31

Происшествия

Мужчину в Башкирии обвинили в поджоге жены

Фото: depositphotos/doomu

Мужчину в Башкирии обвинили в поджоге жены и тещи. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Было установлено, что 16 мая 2025 года 68-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома на улице Зеленая села Дуслык, поругался со своей 62-летней женой. Она высказала ему претензию о том, что он злоупотребляет алкоголем, а в ответ он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Женщина получила обширные термические ожоги и умерла в больнице, а ее 86-летняя мать, теща злоумышленника, скончалась из-за отравления продуктами горения. Пожар также уничтожил жилое помещение и повредил соседнюю квартиру. Общая сумма причиненного ущерба превысила 720 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом" и "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога". Расследование вел Туймазинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд.

Ранее в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля из мести в Рижском проезде. Он объяснил, что хозяин машины облил его водой из лужи, за что злоумышленник ему отомстил. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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