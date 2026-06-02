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02 июня, 11:43

Происшествия

В Москве задержали гражданина ФРГ, подозреваемого в афере с поставками люксовых машин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные оперативники задержали гражданина Германии Илана Медведева, подозреваемого в масштабной афере с элитными иномарками. Об этом ТАСС рассказал адвокат Александр Добровинский, защищающий одного из пострадавших.

Согласно данным следствия, Медведев и его сообщники брали крупные суммы за доставку премиальных автомобилей из Европы, но заказы не выполняли. Среди обманутых оказались партнеры Добровинского по гольф-клубу и официальные дилеры Rolls-Royce, которые сейчас готовят гражданские иски. Защитник не стал раскрывать другие детали, сославшись на интересы следствия, но сообщил, что допросы начнутся в ближайшее время.

Ранее столичные оперативники задержали двух мужчин, которые с 2019 года обманывали покупателей автозапчастей через сервис объявлений. Злоумышленники размещали объявления о продаже комплектующих для иномарок, используя фото и видео с иностранных сайтов.

Местом осмотра товара они указывали отдаленные города Подмосковья, из-за чего большинство покупателей соглашались на доставку. После перевода денег аферисты отправляли фиктивные накладные и поддельные видеоотчеты, но заказы никогда не отправляли. Средства поступали на счета подставных лиц, а затем переводились организаторам в криптовалюте.

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