19 мая, 17:17

Происшествия

Инспекторы ДПС изъяли около 100 граммов гашиша у мужчины на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 100 граммов гашиша изъяли у мужчины на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на Осташковской улице. Инспекторы ДПС остановили машину для проверки документов. В этот момент им показалось подозрительным то, как себя вел пассажир на заднем сиденье. Он нервничал и путался в словах.

В результате, когда правоохранители спросили у него о наличии запрещенных веществ, мужчина признался, что везет в рюкзаке наркотики. На место приехала следственно-оперативная группа, у пассажира изъяли сверток.

Была проведена экспертиза, по итогам которой выяснилось, что злоумышленник перевозил примерно 100 граммов гашиша. В связи с этим 43-летнего жителя Мытищ, который ранее был судим, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские изъяли у мужчины крупную партию наркотиков на станции метро "Лубянка". По данным столичного главка МВД России, правоохранители остановили 29-летнего иностранца. В пачке из-под сигарет у него нашли 12 свертков с веществом неизвестного происхождения.

После проведенного исследования оказалось, что это наркотическое вещество. Кроме того, при задержании злоумышленник успел оставить в установленном месте еще один сверток, который позже также изъяли. Выяснилось, что иностранец работал наркокурьером. Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент мужчина задержан.

происшествия

