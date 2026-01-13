Форма поиска по сайту

13 января, 15:58

Происшествия

16 человек получили сроки за оборот наркотиков в Подмосковье

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Подмосковье приговорил 16 участников преступного сообщества к лишению свободы за производство и незаконный оборот синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Фигуранты дела признаны виновными в создании преступного сообщества и участии в нем, незаконном производстве наркотических веществ, покушении на их незаконный сбыт, а также в приобретении, хранении и перевозке в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина для сокрытия другого преступления.

Обвинительное заключение утверждено в Генпрокуратуре России. Суд назначил 16 обвиняемым от 12 до 23 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого и особого режимов.

Установлено, что злоумышленники с марта 2019 по март 2021 года производили и сбывали мефедрон на территории страны. Всего правоохранители ликвидировали 6 подпольных нарколабораторий в Волоколамском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Раменском городских округах, а также в городском округе Луховицы Московской области. Из незаконного оборота изъяли более тонны синтетических наркотиков.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду 40 килограммов кокаина из Латинской Америки. Стоимость изъятого оценивается в 600 миллионов рублей. Запрещенные вещества были спрятаны в технологических полостях контейнера, который доставило грузовое морское судно.

"Московский патруль": в Электростали женщина спрятала в нижнем белье свертки с наркотиками

