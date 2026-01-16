Юрист Койтов: установка ограждений на парковочном месте уголовно наказуема

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенные парковочные места. Подобная установка ограничений уголовно наказуема, рассказал Москве 24 юрист по гражданским делам Алексей Койтов.

"Это давняя история, фактически война за парковочные места на дворовых территориях, где некоторые ставят механические ограждения. Делать так нельзя, потому что двор, проезжая часть и тротуары – территория общего пользования, она для всех", – пояснил он.

При этом эксперт добавил, что в качестве исключения земля может находиться в чьей-то собственности или аренде. Это уже дает законные основания для ограничения доступа.

В качестве примера Койтов привел автостоянку, где можно обратиться к собственникам земельного участка и попросить передать его в аренду.

"Далее, если это орган публичной власти, он может выставить участок на торги. Но это возможно только в том случае, если учтены интересы всех жителей дома. Поэтому, если в доме тысяча квартир, а во дворе всего 50 парковочных мест, на торги не выставят даже часть этого участка", – сказал эксперт.

По его словам, когда соседи начинают ставить ограждения, например что-то, что может причинить вред имуществу других, это подпадает под признаки уголовного преступления по статье о самоуправстве. Наказание варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до ареста на срок до 6 месяцев.

"Если же кто-то решит "застолбить" парковочное место с применением насилия или угрозой сделать это, есть риск получить до 5 лет тюрьмы", – заключил юрист.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут бесплатно парковаться на столичных улицах 71 день в 2026 году. В городе традиционно отменяют оплату за парковку в государственные праздники.

В течение 50 воскресных дней в этом году можно будет бесплатно оставлять машину везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа.

