Позиция миротворцев ООН на юге Ливана подверглась обстрелу, заявила представитель миротворческой миссии Кэндис Адрель.

По ее словам, повреждения получил один из объектов рядом с Мейс-эль-Джабаль. Предположительно, это произошло в результате огня из тяжелого пулемета, после чего возник пожар. Кроме того, один из миротворцев получил легкое ранение, когда направлялся в укрытие.

"Мы начали расследование этого инцидента", – отметила Адрель.

В то же время ливанское министерство здравоохранения сообщало, что число медиков, погибших при израильских ударах по Ливану, достигло 26.

Кроме того, ранения получил 51 медицинский работник. В ведомстве подчеркнули, что это является явным свидетельством насильственных действий Израиля.

В свою очередь, пресс-служба движения "Хезболлах" сообщила, что для защиты Ливана и его народа был нанесен удар по системе противовоздушной обороны Израиля в Маалот-Таршихе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль также уведомлял об увеличении численности войск на юге Ливана и проведении ограниченного рейда против вооруженных формирований и объектов шиитской организации "Хезболлах".

