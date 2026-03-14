14 марта, 16:47 (обновлено 14.03.2026 17:07)

Позиция миротворцев ООН на юге Ливана подверглась обстрелу

Позиция миротворцев ООН на юге Ливана подверглась обстрелу, заявила представитель миротворческой миссии Кэндис Адрель.

По ее словам, повреждения получил один из объектов рядом с Мейс-эль-Джабаль. Предположительно, это произошло в результате огня из тяжелого пулемета, после чего возник пожар. Кроме того, один из миротворцев получил легкое ранение, когда направлялся в укрытие.

"Мы начали расследование этого инцидента", – отметила Адрель.

В то же время ливанское министерство здравоохранения сообщало, что число медиков, погибших при израильских ударах по Ливану, достигло 26.

Кроме того, ранения получил 51 медицинский работник. В ведомстве подчеркнули, что это является явным свидетельством насильственных действий Израиля.

В свою очередь, пресс-служба движения "Хезболлах" сообщила, что для защиты Ливана и его народа был нанесен удар по системе противовоздушной обороны Израиля в Маалот-Таршихе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль также уведомлял об увеличении численности войск на юге Ливана и проведении ограниченного рейда против вооруженных формирований и объектов шиитской организации "Хезболлах".

