Захарова призвала Тегеран и Баку проявить благоразумие после атаки БПЛА на Нахичевань

Фото: ТАСС/АР

Москва призывает Тегеран и Баку проявить благоразумие и воздержаться от необдуманных действий после атаки БПЛА по аэропорту Нахичевани. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В столь напряженной обстановке крайне важно тщательно проверять все обстоятельства любых событий, способных привести к еще большей эскалации", – подчеркнула она.

По словам дипломата, этот инцидент может оказать негативное влияние на безопасность всех стран региона, особенно на соседей Ирана. Текущее развитие ситуации является прямой ответственностью авторов агрессии против Тегерана и тех, кто ей подыгрывает, отметила Захарова.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что агрессивные действия США и Израиля имеют совершенно надуманный предлог. Эти государства нарушают устав ООН и международное право, пытаясь свергнуть законную власть в суверенном и независимом государстве только за отказ подчиниться коллективному Западу.

Захарова добавила, что Россия будет активно содействовать поиску решений для прекращения конфликта на Ближнем Востоке и способствовать возобновлению диалога на основе взаимоуважения и соблюдения интересов всех сторон.

О падении в азербайджанском аэропорту Нахичевани двух дронов, летевших со стороны Ирана, стало известно 5 марта. Один из БПЛА упал на аэровокзале, а второй – в школьном дворе села Шекерабад. В результате инцидента пострадали два мирных жителя.

При этом всего в ударе были задействованы четыре иранских беспилотника. Все аппараты были нацелены на гражданские объекты.

В связи с этим Баку выразил протест и вручил ноту Тегерану. Азербайджанская сторона назвала неприемлемым факт отрицания Ираном причастности к атаке.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило о готовности принять ответные меры для защиты своей территории, суверенитета, а также для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Исламская Республика ответила на это ударами по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

