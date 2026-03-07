График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 18:14

Политика

Захарова призвала Тегеран и Баку проявить благоразумие после атаки БПЛА на Нахичевань

Фото: ТАСС/АР

Москва призывает Тегеран и Баку проявить благоразумие и воздержаться от необдуманных действий после атаки БПЛА по аэропорту Нахичевани. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В столь напряженной обстановке крайне важно тщательно проверять все обстоятельства любых событий, способных привести к еще большей эскалации", – подчеркнула она.

По словам дипломата, этот инцидент может оказать негативное влияние на безопасность всех стран региона, особенно на соседей Ирана. Текущее развитие ситуации является прямой ответственностью авторов агрессии против Тегерана и тех, кто ей подыгрывает, отметила Захарова.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что агрессивные действия США и Израиля имеют совершенно надуманный предлог. Эти государства нарушают устав ООН и международное право, пытаясь свергнуть законную власть в суверенном и независимом государстве только за отказ подчиниться коллективному Западу.

Захарова добавила, что Россия будет активно содействовать поиску решений для прекращения конфликта на Ближнем Востоке и способствовать возобновлению диалога на основе взаимоуважения и соблюдения интересов всех сторон.

О падении в азербайджанском аэропорту Нахичевани двух дронов, летевших со стороны Ирана, стало известно 5 марта. Один из БПЛА упал на аэровокзале, а второй – в школьном дворе села Шекерабад. В результате инцидента пострадали два мирных жителя.

При этом всего в ударе были задействованы четыре иранских беспилотника. Все аппараты были нацелены на гражданские объекты.

В связи с этим Баку выразил протест и вручил ноту Тегерану. Азербайджанская сторона назвала неприемлемым факт отрицания Ираном причастности к атаке.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило о готовности принять ответные меры для защиты своей территории, суверенитета, а также для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Исламская Республика ответила на это ударами по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика