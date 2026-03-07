Задержан замглавы администрации Кисловодска Маркаров

Фото: depositphotos/doomu

Заместителя главы администрации Кисловодска Михаила Маркарова задержали. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

При этом собеседник не уточнил, по какому конкретно уголовному делу был задержан Маркаров.

Согласно открытым источникам, он является начальником управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска с 2022 года.

7 марта стало известно о задержании первого замглавы Пятигорска Светланы Марченко по делу о хищении более 117 миллионов рублей. По версии следствия, она вносила недостоверные данные в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме. После этого был заключен контракт с ООО "Айди партнер" на строительство объекта "Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске".

В итоге на счет компании было переведено более 117 миллионов рублей, которые позднее оказались украдены.

