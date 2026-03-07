Школу в Нижегородской области закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Школа № 6 в Богородске Нижегородской области закрылась из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"После поступления информации сотрудники Роспотребнадзора немедленно выехали на место и начали санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого на пищеблоке отобраны смывы на бактерии группы кишечной палочки и патогенную кишечную группу, пробы воды, пищевых продуктов, готовые блюда и кулинарные изделия", – уточнило ведомство.

Как отметил Роспотребнадзор, заболевших изолировали, а за контактными лицами установили меднаблюдение. В здании образовательного учреждения была организована дезинфекция.

В свою очередь, пресс-служба регионального главка СК РФ добавила, что следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее случаи острой кишечной инфекции выявили в детском саду № 394 в Перми. Сотрудники Роспотребнадзора начали противоэпидемические мероприятия, в ходе которых проверят само учреждение и питание воспитанников. Более того, специалисты взяли пробы воды и пищи.

