Новости

Новости

11 февраля, 18:02

Происшествия

Число случаев кишечной инфекции в школе в Санкт-Петербурге выросло до 96

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Число заболевших острой кишечной инфекцией в школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга выросло до 96. Об этом сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство добавило, что в учебном заведении завершился комплекс противоэпидемических мероприятий, который был направлен на локализацию и ликвидацию очага норовирусной инфекции.

О распространении кишечной инфекции в школе № 39 в Санкт-Петербурге стало известно 6 февраля. Заболевшими числились как учащиеся, так сотрудники учебного заведения, а также один работник пищеблока АО "КСП "Волна".

Результаты лабораторных исследований показали, что у заболевших и контактных лиц выявлена норовирусная инфекция. Межрегиональное управление Роспотребнадзора взяло ситуацию под контроль.

