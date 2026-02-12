Форма поиска по сайту

12 февраля, 22:12

Технологии

Дуров заявил, что "назначенные чиновниками" сервисы не обретут популярность

Фото: Legion-Media.com/Future Image

В мире не было успешных примеров, когда "назначенные чиновниками" сервисы обретали популярность. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ограничение работы мессенджера в России.

По его словам, три самых популярных в мире мессенджера выбились в лидеры именно благодаря рыночной конкуренции, которая и является движущей силой современных технологий. Если такого соперничества нет, безопасность общения граждан снижается.

"В качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat. Но это сравнение ошибочно", – написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

Дуров отметил, что, когда появился WeChat, на рынке были десятки других предложений. Однако именно этот мессенджер выбирали большинство пользователей. Это была свободная конкурентная борьба. Государство приняло решение добавить туда свои услуги уже после того, как сервис обрел популярность.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что продолжит ограничивать работу Telegram в России. Уточнялось, что функционирование соцсетей и интернет-сервисов возможно в случае размещения серверов на территории страны и обеспечения защиты персональных данных, а также защиты граждан от мошенничества и создания условий для пресечения экстремизма и терроризма.

При этом Дуров указывал, что Россия ограничивает мессенджер, чтобы заставить граждан перейти на "контролируемое государством приложение". Он напомнил, что Иран 8 лет назад пытался применять такую стратегию, но потерпел неудачу.

Эксперты допустили полную блокировку Telegram в России

