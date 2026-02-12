Вице-президента Fesco Иванова арестовали по делу о растрате в особо крупном размере

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения вице-президенту транспортной группы Fesco по производственному развитию Борису Иванову по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Экс-председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и Иванова задержали 12 февраля. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По данным СМИ, им может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

"Ходатайство следствия удовлетворено. В отношении обвиняемого Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в суде.

Fesco – одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, осуществляющая контейнерные перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Перевозки выполняются в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

