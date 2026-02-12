Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 21:53

Происшествия

Вице-президента Fesco Иванова арестовали по делу о растрате в особо крупном размере

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения вице-президенту транспортной группы Fesco по производственному развитию Борису Иванову по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Экс-председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова и Иванова задержали 12 февраля. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По данным СМИ, им может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

"Ходатайство следствия удовлетворено. В отношении обвиняемого Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в суде.

Fesco – одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, осуществляющая контейнерные перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Перевозки выполняются в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Ранее сообщалось, что ущерб от деятельности экс-замгубернатора Ростовской области составил свыше 200 миллионов рублей. По данным следователей, он заочно обвиняется в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Установлено, что в период работы на должности директора предприятия он фактически управлял юрлицом.

Читайте также


судыпроисшествиягород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика