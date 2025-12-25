Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 21:24

Происшествия

Экс-замгубернатора Ростовской области Окунев нанес ущерб в 200 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Ущерб от деятельности экс-замгубернатора Ростовской области составил свыше 200 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, речь касается бывшего замглавы региона – министра транспорта Владимира Окунева.

Ведомство отметило, что из-за действий фигуранта государственное унитарное предприятие было привлечено к административной ответственности.

Следователи уточнили, что бывший замгубернатора заочно обвиняется в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Установлено, что в период работы на должности директора предприятия он фактически управлял юрлицом – конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию дорог. В результате был заключен антиконкурентный договор между организациями, согласно которому они участвовали в закупках, совершая действия для поддержания цен и заключения госконтрактов по максимально высокой стоимости.

Обвиняемый был объявлен в розыск.

Ранее глава Крымска Янис Будагов был задержан в Краснодарском крае по делу об аферах с землей. По данным правоохранителей, он подозревается в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах бывшего главы Крымского района Сергея Леся, который заключен под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова осудили на 13 лет по делу о растрате

Читайте также


происшествияполитикарегионы

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика