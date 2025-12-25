Экс-замгубернатора Ростовской области Окунев нанес ущерб в 200 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Ущерб от деятельности экс-замгубернатора Ростовской области составил свыше 200 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, речь касается бывшего замглавы региона – министра транспорта Владимира Окунева.

Ведомство отметило, что из-за действий фигуранта государственное унитарное предприятие было привлечено к административной ответственности.

Следователи уточнили, что бывший замгубернатора заочно обвиняется в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Установлено, что в период работы на должности директора предприятия он фактически управлял юрлицом – конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию дорог. В результате был заключен антиконкурентный договор между организациями, согласно которому они участвовали в закупках, совершая действия для поддержания цен и заключения госконтрактов по максимально высокой стоимости.

Обвиняемый был объявлен в розыск.

Ранее глава Крымска Янис Будагов был задержан в Краснодарском крае по делу об аферах с землей. По данным правоохранителей, он подозревается в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах бывшего главы Крымского района Сергея Леся, который заключен под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

