23 декабря, 12:41

Происшествия
РИА Новости: глава Крымска задержан в Краснодарском крае по делу об аферах с землей

Глава Крымска задержан в Краснодарском крае по делу об аферах с землей

Фото: vk.com/les_so_glava

Глава Крымска Янис Будагов задержан в Краснодарском крае по делу об аферах с землей, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Будагов подозревается в махинациях с земельным участком стоимостью 120 миллионов рублей в интересах бывшего главы Крымского района Сергея Леся.

Леся задержали 11 октября, а затем заключили под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно судебным материалам, он в период с января по март 2024 года просил своего подчиненного подписывать с указанным им лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях по цене ниже рыночной. Торги при этом не проводились.

В отношении экс-главы Крымского района полиция организовала проверку, а прокуратура подала иск о взыскании имущества, купленного на неподтвержденные доходы и в нарушение антикоррупционного законодательства.

