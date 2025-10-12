Суд арестовал главу Крымского района Кубани Сергея Леся

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Октябрьский суд Краснодара отправил в СИЗО до 29 ноября главу администрации Крымского района Сергея Леся. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Лесь обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно предоставленным в суд материалам, глава администрации Крымского района с января по март прошлого года просил своего подчиненного подписывать с указанным им лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях по цене ниже рыночной. При этом торги для этого не проводились.

Обыски у главы администрации Крымского района проводились в конце сентября, о чем сообщали СМИ. Инициировали в отношении него проверку сотрудники полиции, а прокуратура подала иск о взыскании имущества, которое было куплено на неподтвержденные доходы и в нарушение антикоррупционного законодательства.

Лесь занимал разные должности на предприятиях "Рембытмашприбор", "Август", ТОО ПКФ "ЛЛК", ООО "Крона", ЗАО "Крымскстром", ООО "Строительный дом". Администрацию Крымского района он возглавил 9 июня 2017 года.

Ранее по подозрению в превышении полномочий был задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко.

По данным оперативников, в сентябре 2022 года он поручил начальнику отдела образования заставить директоров школ и других учреждений заключить договоры на эксплуатацию газовых котельных с ООО "Донтеплоэнерго" без концессионных процедур. Таким образом, муниципальное имущество на период отопительных сезонов 2022–2023 и 2024–2025 годов передали коммерческой организации бесплатно.

В результате компания получила выгоду от эксплуатации этого имущества. Эксперты подсчитали, что за первый период бюджету района был нанесен ущерб в размере более 25 миллионов рублей.

