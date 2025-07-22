Адвокат Михальчик: главред Baza задержан по делу о превышении полномочий полиции

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следователи задержали главного редактора Baza Глеба Трифонова в связи с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.

"В настоящий момент его процессуальный статус не определен. Дело ведет СК по ЦАО Москвы", – сказал защитник.

Обыски в квартире Трифонова, а также в офисе издания прошли 22 июля. В это же время стало известно о возбуждении дела о превышении должностных полномочий полицейскими, которые передавали информацию одному из телеграм-каналов.

В частности, следователи выявили факты незаконной передачи оперативных данных в Краснодарском и Красноярском крае, а также в Белгородской области. Впоследствии эти сведения размещались в телеграм-канале.

Редакция сообщала, что силовики изымали телефоны, компьютеры и документы в их офисе. Там вместе с правоохранителями находились двое журналистов, однако их процессуальный статус неизвестен.