Полиция пришла с обысками в офис телеграм-канала Baza

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В офис телеграм-канала Baza с обысками пришли сотрудники полиции. Правоохранители совместно с сотрудниками ОМОН также посетили квартиру главреда издания Глеба Трифонова.

"Как рассказали соседи, его увезли в неизвестном направлении. Где Глеб сейчас находится – неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти", – говорится в сообщении телеграм-канала.

При этом уточняется, что сотрудники издания в офисе редакции также перестали выходить на связь. Предварительно, речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из российских регионов.

В начале июня в свердловской редакции URA.RU также были проведены обыски. Следователи остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Кроме того, обыски проходили в квартирах нескольких журналистов.

Позже полиция задержала трех сотрудников издания по подозрению в покупке персональных данных у силовиков. Вместе с тем начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова, который, по предварительным данным, получил средства от сотрудника URA.RU, обвинили в превышении должностных полномочий.

