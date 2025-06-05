Обыски проходят в уральской редакции URA.RU

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В уральской редакции URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По информации агентства, обыски могут быть связаны с финансированием URA.RU в 2020 году некоммерческой организации "Альянс врачей", признанной иноагентом в марте 2021 года.

Правоохранители задержали двух сотрудников издания, включая свердловского редактора Дениса Аллаярова, передает ТАСС.

Ранее в Москве задержали директора по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолия Норовяткина и еще около 10 человек в рамках расследования уголовного дела о вовлечении лица в деятельность экстремистской организации.

По данным журналистов, уголовное дело связано с пропагандой международного движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России), обнаруженной в печатной продукции издательства Popcorn books.

