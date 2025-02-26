Журналист Forbes Мингазов оштрафован на 700 тысяч рублей по делу о фейках

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Суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей 56-летнего местного жителя по делу о публикации недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю. По версии следствия, публикации, в которых содержались недостоверные сведения о российской армии, были размещены в апреле 2022 года и мае 2023 года на администрируемом мужчиной новостном канале для неограниченного круга лиц.

Решение суд вынес на основе лингвистической экспертизы, допроса свидетелей, следственных и иных мероприятий.

При этом личность того, кому был назначен штраф, не раскрывалась в сообщении регионального СК. Однако в беседе с РИА Новости следователи уточнили, что речь идет о журналисте Forbes Сергее Мингазове.

Мингазова задержали по делу о распространении фейков о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды в апреле прошлого года. Поводом стал репост, который тот сделал в свой телеграм-канал, разместив сведения о событиях в Буче.

