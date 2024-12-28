Мультипликатор Мунтян не смог оспорить в кассационном суде штраф за дискредитацию ВС РФ

Фото: ТАСС/RBC/Владислав Шатило (Павел Мунтян признан иноагентом в РФ)

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан иноагентом) на штраф за дискредитацию ВС РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

"Постановление оставлено без изменения", – сообщили в суде.

Там добавили, что сумма штрафа составляет 40 тысяч рублей. Мультипликатору вменяется в вину публикация поста в соцсетях, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча.

В декабре прошлого года сообщалось, что Мунтян стал фигурантом уголовного дела по статье о публичном распространении ложных сообщений о Вооруженных силах России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Затем МВД России объявило Мунтяна в розыск по данному уголовному делу. Суд заочно приговорил мультипликатора к 8 годам колонии.