На автора сериала Mr. Freeman завели уголовное дело за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/RBC/Владислав Шатило

Автор веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян (внесен в реестр иноагентов в РФ) стал фигурантом уголовного дела по статье о публичном распространении ложных сообщений о Вооруженных силах России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, это связано с публикацией в телеграм-канале, размещенной в апреле прошлого года, фейковой информации о событиях в украинской Буче.

Кроме того, на Мунтяна составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ"), по которой ему могут назначить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Мунтяну грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Уточняется, что он с начала спецоперации поддержал Украину и запустил фонд, который собирал деньги на средства защиты, продукты питания и запуск мастерских по изготовлению бронежилетов для ВСУ. В данный момент он находится за границей.



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