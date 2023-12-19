Автору сериала Mr. Freeman Мунтяну грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Фото: телеграм-канал Pavel Muntyan (Павел Мунтян признан в РФ иноагентом)

Основателю анимационной студии Toonbox и автору сериала Mr. Freeman Павлу Мунтяну (признан в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом ТАСС сообщили в Хорошёвском суде Москвы.

Уточняется, что Мунтян с начала спецоперации поддержал Украину и запустил фонд, который собирал деньги на средства защиты, продукты питания и запуск мастерских по изготовлению бронежилетов для ВСУ. В данный момент он находится за границей.

"В суд поступил протокол, составленный по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан") в отношении Мунтяна П. А." – говорится в сообщении.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал экс-педагога Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергея Медведева (признан в РФ СМИ-иноагентом) на 50 тысяч рублей по аналогичной статье.

По материалам суда, он выложил на странице в соцсети пост с публичной дискредитацией использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Медведев работал в университете ВШЭ до 2020 года. В сентябре 2022 года Минюст внес его в реестр физлиц, которые выполняют функции СМИ-иноагента.

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