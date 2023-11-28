Суд в Москве оштрафовал учителя информатики за дискредитацию ВС РФ

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Районный суд Москвы выписал учителю информатики Александру Аверьянову штраф в размере 40 тысяч рублей за надпись, дискредитирующую российскую армию. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Инцидент произошел 27 ноября. На уроке информатики учитель нанес на интерактивную доску украинский лозунг и свастику.

"Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года Аверьянов Сергей Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ")", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что уголовное дело за дискредитацию ВС РФ возбудили против сценариста сериала "Купчино" Вадима Калашова. Предполагалось, что причиной для этого стала публикация в соцсетях, где Калашов высказывался против спецоперации и оскорблял участников СВО.

