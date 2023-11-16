Суд Петербурга приговорил художницу Скочиленко к 7 годам колонии за фейки об СВО

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Суд в Санкт-Петербурге приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима за распространение фейков об СВО на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Также женщине на три года запретили заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернете.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал издателя "Медиазоны" (признана СМИ-иноагентом в России) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о ВС РФ. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Позднее инстанция заочно приговорила его к 8,5 года колонии общего режима. При этом гособвинитель ранее обратился в суд с просьбой вынести приговор акционисту в виде девяти лет лишения свободы.

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