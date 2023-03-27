Суд в Москве заочно арестовал издателя "Медиазоны" Верзилова

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Петр Верзилов признан в РФ иноагентом)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал издателя "Медиазоны" (признана СМИ-иноагентом в России) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ, – рассказали в суде.

Там уточнили, что Верзилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Верзилов является фигурантом еще одного уголовного дела – о неуведомлении о наличии гражданства другого государства. В декабре прошлого года следствие потребовало заочно арестовать издателя "Медиазоны" за нарушение подписки о невыезде. А в январе Верзилов был объявлен в международный розыск.



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