СБУ заочно предъявила обвинение Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому дизайнеру Артемию Лебедеву после его репортажа с Запорожской АЭС. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что репортаж Лебедева, который он распространил через свои соцсети, якобы был заказан российскими властями. Дизайнеру вменяют часть 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, его обвиняют в "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Еще в январе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о санкциях против нескольких российских организаций. Ограничительные меры, которые включают в том числе блокирование активов, затронули и Артемия Лебедева.



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