Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских компаний

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях против нескольких российских организаций. Документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

В список, в частности, вошли – Ленпромтранспроект, Страховая бизнес группа, ГеоЗемСтрой. Кроме того, к указу прилагается дополнение со списком фамилий, среди которых есть экс-генпрокурор РФ Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев.

Согласно документу, ограничительные меры включают блокирование активов, в том числе предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Срок действия санкций – пять лет.

Ранее сообщалось, что глава международного комитета палаты представителей США Грегори Микс внес в конгресс законопроект о санкциях против "Северного потока – 2", госдолга, президента РФ и других представителей руководства страны, добывающей индустрии и как минимум трех финансовых институтов.

Документ также предлагает обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме. Микс предложил рассмотреть инициативу, не дожидаясь голосования по похожему документу в сенате.