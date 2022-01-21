В сенате США возникли трудности с принятием санкций против России – СМИ

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У авторов законопроекта о санкциях против России во главе с сенатором Робертом Менендесом возникли сложности с тем, когда именно рассмотреть инициативу. Об этом сообщает издание Roll Call.
Проблему представляет график работы сената. Автор материала Рэйчел Освальд отмечает, что "песок в часах заканчивается".
"Первоначально Менендес планировал использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв, чтобы добиться поддержки своего проекта республиканцами, а голосование, вероятно, планировалось уже на следующей неделе, однако планы разрушили зимняя погода и "Омикрон"-штамм", – говорится в сообщении.
Проекты о санкциях против России представили и другие сенаторы. Предложенные ими ограничительные меры во многом повторяют инициативу Менендеса. Однако он предлагает ввести санкции в случае обострения ситуации на Украине, а его коллеги – независимо от развития событий.
Накануне Минфин США ввел санкции против России в связи с ее "причиняющими вред действиями за рубежом", а также против четырех украинских политиков. Их обвинили в попытках дестабилизации ситуации в стране по приказу из РФ.
В черный список вошли бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат Владимир Олейник. Им заблокируют активы в американской юрисдикции и запретят сделки с гражданами США.
Ранее в этот день портал Axios сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал недавно посетивших Киев американских сенаторов ввести санкции против России прямо сейчас, не дожидаясь возможной эскалации. Уточнялось, что речь идет в том числе об ограничительных мерах против газопровода "Северный поток – 2".
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