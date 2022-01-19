В Белом доме прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию – СМИ

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Белый дом призвал американских производителей электронных чипов быть готовыми к возможным ограничениям на экспорт в Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По информации собеседников агентства, речь также может идти и об ограничении доступа к глобальному рынку электроники.

О необходимости быть готовыми к действиям против Москвы руководителей ассоциации полупроводниковой промышленности предупредили представители совета нацбезопасности, говорится в публикации.

В начале января агентство Bloomberg сообщало, что власти Соединенных Штатов рассматривают варианты ограничений на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

Речь идет в том числе о микроэлектронике, изготовленной с применением американских технологий или ПО. В частности, авионика, игровые консоли, телевизоры, инструменты для смартфонов.

В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, сообщала, что новый пакет санкций вступит в силу через несколько часов после вторжения России на Украину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения, отметив, что все соответствующие обвинения являются ложными.