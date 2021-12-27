Вице-президент США пригрозила России беспрецедентными санкциями из-за Украины

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В случае вторжения на Украину Россию могут ждать новые санкции, Вашингтон уже предупреждал Москву, что ограничительные меры будут такими, которых "еще не видели". Об этом заявила вице-президент США Камала Харис.

"Мы разговариваем с Россией напрямую и очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины. Мы отстаиваем ее территориальную целостность", – сказала она в эфире телеканала CBS, отвечая на вопрос, начнется ли в ЕС "горячая война" в ближайшие несколько недель.

Конкретных мер Харис не назвала, однако заявила, что Соединенные Штаты якобы ведут прямые дискуссии на эту тему с российской стороной.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского лидера Джо Байдена сообщило, что Вашингтон изучает меры контроля экспорта в отношении России в случае возможного вторжения на Украину. Уточнялось, что речь идет об ограничении импорта смартфонов, а также авиа- и автозапчастей.

До этого телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Байден поручил своей администрации использовать все инструменты для предотвращения вторжения России на Украину. При этом отмечалось, что возможные новые санкции выйдут за рамки прошлых.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Информацию о возможном вторжении на Украину он назвал безосновательным нагнетанием напряженности. Кроме того, Песков подчеркнул, что американцы сами поверили, что новость про вторжение России на Украину – это истинная правда, а не информационный вброс.