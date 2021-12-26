Американский дипломат предложил способ для шантажа России

06:10
Фото: depositphotos/Aquir014b
Соединенные Штаты и страны Запада должны незамедлительно ввести против России санкции. Об этом написал бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в своей статье для сайта Центра анализа европейской политики, сообщает РИА Новости.
По его мнению, это заставит Москву пойти на уступки и предотвратить требования, которые, по мнению американского политика, являются вымогательскими. Волкер указал, что сейчас Вашингтон и союзники вводят экономические ограничения в отношении России только после того, как она "сделает что-то плохое".
"Тенденция должна поменяться – Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", – заявил дипломат.
Он считает, что такие меры позволят предотвратить агрессию, которую Россия якобы демонстрирует на Украине. Однако Волкер не уточнил, каким образом Москва угрожает Киеву, перемещая войска на своей территории.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского лидера Джо Байдена сообщило, что США изучают меры контроля экспорта в отношении России в случае возможного вторжения на Украину. Уточнялось, что речь идет об ограничении импорта смартфонов, а также авиа- и автозапчастей.
До этого телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Байден поручил своей администрации использовать все инструменты для предотвращения вторжения России на Украину.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Информацию о возможном вторжении России на Украину он назвал безосновательным нагнетанием напряженности.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия прикладывает все усилия и старается помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: