Американский дипломат предложил способ для шантажа России

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Соединенные Штаты и страны Запада должны незамедлительно ввести против России санкции. Об этом написал бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в своей статье для сайта Центра анализа европейской политики, сообщает РИА Новости.

По его мнению, это заставит Москву пойти на уступки и предотвратить требования, которые, по мнению американского политика, являются вымогательскими. Волкер указал, что сейчас Вашингтон и союзники вводят экономические ограничения в отношении России только после того, как она "сделает что-то плохое".

"Тенденция должна поменяться – Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", – заявил дипломат.

Он считает, что такие меры позволят предотвратить агрессию, которую Россия якобы демонстрирует на Украине. Однако Волкер не уточнил, каким образом Москва угрожает Киеву, перемещая войска на своей территории.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации американского лидера Джо Байдена сообщило, что США изучают меры контроля экспорта в отношении России в случае возможного вторжения на Украину. Уточнялось, что речь идет об ограничении импорта смартфонов, а также авиа- и автозапчастей.

До этого телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Байден поручил своей администрации использовать все инструменты для предотвращения вторжения России на Украину.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Информацию о возможном вторжении России на Украину он назвал безосновательным нагнетанием напряженности.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия прикладывает все усилия и старается помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе.