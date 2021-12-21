В США обсуждают запрет на поставки смартфонов в Россию из-за Украины – СМИ

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Соединенные Штаты изучают меры контроля экспорта в отношении России в случае якобы возможного вторжения на Украину. Об этом во вторник, 21 декабря, со ссылкой на источник в администрации американского лидера Джо Байдена сообщает Reuters.

По информации агентства, речь идет об ограничении импорта смартфонов, а также авиа- и автозапчастей. Уточняется, что комплекс мер будет вынесен на обсуждение на встрече чиновников США высокого ранга 21 декабря.

"Меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме, включают "чрезвычайные" меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий", – говорится в сообщении.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Байден поручил своей администрации использовать все инструменты для предотвращения вторжения России на Украину.

Американский лидер якобы опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз были застигнуты врасплох из-за присоединения к России Крыма. По данным источника, возможные новые санкции выйдут за рамки прошлых. Тогда ограничения были направлены на сдерживание развития российского бизнеса путем ограничения его доступа к рынкам капитала и технологиям США. В этот раз санкции повлекут значительные издержки для экономики РФ.