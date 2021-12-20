Госдеп призвал американцев не посещать Украину из-за "российской угрозы"

20 декабря, 23:09
Фото: depositphotos/teamtime
Госдепартамент Соединенных Штатов рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за "угроз со стороны России". Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства США в Киеве.
"Государственный департамент США по-прежнему рекомендует гражданам США воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с повышенным уровнем угроз со стороны России. <...> Граждане США должны знать о сообщениях о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины", – говорится в сообщении.
В заявлении также сказано, что граждане Соединенных Штатов, которые решили посетить Украину, должны знать, что "военные действия" России повлияют на способность американского посольства предоставлять консульские услуги.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все инструменты для сдерживания Владимира Путина и предотвращения вторжения России на Украину.
По данным источника, возможные новые санкции выйдут за рамки прошлых. В частности, повлекут значительные издержки для российской экономики.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что американцы сами поверили, что новость про вторжение России на Украину – это истинная правда, а не информационный вброс.
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