В Госдепе заявили, что Россия готова выставить против Украины почти все сухопутные войска

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В Соединенных Штатах считают, что Россия готова выставить против Украины почти все наземные войска. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в письменных показаниях конгрессу.
"Силы, которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что мы видели прошлой весной, в том числе примерно сто батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ, базирующиеся к западу от Урала", – приводит ее слова РИА Новости.
По утверждениям Нуланд, российские военные и разведывательные службы продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае соответствующего приказа, который может быть отдан, по ее мнению, в начале следующего года.
Ранее Нуланд заявила, что в Соединенных Штатах ожидают, что "Северный поток – 2" будет приостановлен в случае вторжения на Украину. По ее словам, Вашингтон уже начал консультации с новым правительством ФРГ, поскольку от его позиции зависит реализация проекта.
В то же время советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник, 7 декабря, посвященном состоявшимся переговорам президентов РФ и США сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину.
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