В США выразили готовность расширить военную помощь Украине

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Если Россия предпримет шаги против Киева, то Соединенные Штаты расширят военную помощь Украине. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Он (Байден. – Прим. ред.) прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину, мы и наши союзники ответят решительными экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы и укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО", – приводит слова Салливана ТАСС.

В ходе брифинга, посвященного состоявшимся переговорам Путина и Байдена, помощник американского лидера по нацбезопасности также заявил, что президент США не делал уступок относительно возможности расширения Североатлантического Альянса или присутствия американских войск в Европе.

Комментируя готовность ввести экономические санкции против России, Салливан заявил, что это будут те меры, от которых США воздерживались ранее.

"Мы готовы сейчас сделать то, что не сделали в 2014 году. Что касается конкретных вещей, мы бы предпочли сообщать об этом напрямую русским, а не публично", – добавил он.

Переговоры президентов России и США длились чуть более двух часов. Общение глав государств проводилось по защищенной видеосвязи.

Во время беседы Байден обозначил санкционные меры, которые Вашингтон и союзники готовы применить при эскалации на границе с Украиной. В ответ на это Путин подчеркнул, что не стоит перекладывать ответственность на Москву, поскольку опасные попытки освоения украинской территории предпринимает именно НАТО.