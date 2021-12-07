В США выразили готовность расширить военную помощь Украине

07 декабря, 23:38
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Если Россия предпримет шаги против Киева, то Соединенные Штаты расширят военную помощь Украине. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Он (Байден. – Прим. ред.) прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину, мы и наши союзники ответят решительными экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы и укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО", – приводит слова Салливана ТАСС.
В ходе брифинга, посвященного состоявшимся переговорам Путина и Байдена, помощник американского лидера по нацбезопасности также заявил, что президент США не делал уступок относительно возможности расширения Североатлантического Альянса или присутствия американских войск в Европе.
Комментируя готовность ввести экономические санкции против России, Салливан заявил, что это будут те меры, от которых США воздерживались ранее.
"Мы готовы сейчас сделать то, что не сделали в 2014 году. Что касается конкретных вещей, мы бы предпочли сообщать об этом напрямую русским, а не публично", – добавил он.
Переговоры президентов России и США длились чуть более двух часов. Общение глав государств проводилось по защищенной видеосвязи.
Во время беседы Байден обозначил санкционные меры, которые Вашингтон и союзники готовы применить при эскалации на границе с Украиной. В ответ на это Путин подчеркнул, что не стоит перекладывать ответственность на Москву, поскольку опасные попытки освоения украинской территории предпринимает именно НАТО.
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