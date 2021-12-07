Экономист оценил угрозу ограничения на обмен валюты

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Валютные торги на московской бирже не попадут под влияние возможных американских санкций, потому что она является российской структурой, заявил Москве 24 инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"Пока в Россию приходят доллары и евро – они будут конвертироваться в рубли, поскольку именно рубли – платежное средство в стране", – сказал Суверов.
Ранее в Bloomberg сообщили, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Также среди наиболее вероятных ограничений называлась конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов.
Анонсированные в СМИ санкции США против России маловероятны, отметил в беседе с Москвой 24 первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
"Достаточно представить, что сейчас Европа не сможет оплачивать поставки газа из нашей страны, когда запасы быстро используются, цены постоянно меняются, а дефицит сырья пополняется только усилиями "Газпрома". Так что вряд ли эти угрозы будут реализованы. Как и ограничения насчет суверенного долга России", – сказал Павел Сигал.
По его словам, наиболее вероятным последствием санкционной угрозы станет снижение курса рубля к доллару и евро.
"Для простых россиян, как и для фондового рынка РФ, сам факт того, что могут появиться новые санкции от США, означает отток капиталов из российских активов и девальвацию рубля", – подчеркнул Павел Сигал.
Экономист добавил, что ослабление рубля станет временным явлением, потому что высокие цены на нефть и жесткая позиция ЦБ РФ по ключевой ставке поддерживают курс.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Москвой 24 усомнился в том, что санкции действительно введут.
"Чушь собачья, это просто информационная атака", – заявил депутат.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможных санкциях не являются чем-то новым. По словам политика, это продолжение информационной истерики.
7 декабря запланированы переговоры Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Президенты будут общаться по защищенной видеосвязи.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Новые ограничения якобы распространятся на членов ближайшего окружения президента, а также российских производителей энергии. Также возможные санкции подразумевают отключение РФ от системы SWIFT.
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