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Экономика

17:34

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Экономист оценил угрозу ограничения на обмен валюты

"Информационная атака". Чем американские санкции грозят рублю
экономика

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Валютные торги на московской бирже не попадут под влияние возможных американских санкций, потому что она является российской структурой, заявил Москве 24 инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Пока в Россию приходят доллары и евро – они будут конвертироваться в рубли, поскольку именно рубли – платежное средство в стране", – сказал Суверов.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Также среди наиболее вероятных ограничений называлась конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов.

Анонсированные в СМИ санкции США против России маловероятны, отметил в беседе с Москвой 24 первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Cо стороны Белого дома звучат угрозы относительно возможности отключения России от международной системы платежей SWIFT – такие санкции предлагаются давно. Однако отключить Россию от системы межбанковских платежей не в интересах бизнеса – ни американского, ни европейского.
Павел Сигал
первый вице-президент "Опоры России"

"Достаточно представить, что сейчас Европа не сможет оплачивать поставки газа из нашей страны, когда запасы быстро используются, цены постоянно меняются, а дефицит сырья пополняется только усилиями "Газпрома". Так что вряд ли эти угрозы будут реализованы. Как и ограничения насчет суверенного долга России", – сказал Павел Сигал.

По его словам, наиболее вероятным последствием санкционной угрозы станет снижение курса рубля к доллару и евро.

"Для простых россиян, как и для фондового рынка РФ, сам факт того, что могут появиться новые санкции от США, означает отток капиталов из российских активов и девальвацию рубля", – подчеркнул Павел Сигал.

Экономист добавил, что ослабление рубля станет временным явлением, потому что высокие цены на нефть и жесткая позиция ЦБ РФ по ключевой ставке поддерживают курс.

Для простых российских граждан последствия минимальны, потому что российский бизнес давно научился эти ограничения обходить, использовать импортозамещение, создавать собственные инструменты.
Павел Сигал
первый вице-президент "Опоры России"

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Москвой 24 усомнился в том, что санкции действительно введут.

"Чушь собачья, это просто информационная атака", – заявил депутат.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможных санкциях не являются чем-то новым. По словам политика, это продолжение информационной истерики.

7 декабря запланированы переговоры Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Президенты будут общаться по защищенной видеосвязи.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Новые ограничения якобы распространятся на членов ближайшего окружения президента, а также российских производителей энергии. Также возможные санкции подразумевают отключение РФ от системы SWIFT.

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Носатов Иван

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