Экономист оценил угрозу ограничения на обмен валюты

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Валютные торги на московской бирже не попадут под влияние возможных американских санкций, потому что она является российской структурой, заявил Москве 24 инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Пока в Россию приходят доллары и евро – они будут конвертироваться в рубли, поскольку именно рубли – платежное средство в стране", – сказал Суверов.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Соединенные Штаты и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Также среди наиболее вероятных ограничений называлась конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, в том числе евро и фунты стерлингов.

Анонсированные в СМИ санкции США против России маловероятны, отметил в беседе с Москвой 24 первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.





Павел Сигал первый вице-президент "Опоры России" Cо стороны Белого дома звучат угрозы относительно возможности отключения России от международной системы платежей SWIFT – такие санкции предлагаются давно. Однако отключить Россию от системы межбанковских платежей не в интересах бизнеса – ни американского, ни европейского.

"Достаточно представить, что сейчас Европа не сможет оплачивать поставки газа из нашей страны, когда запасы быстро используются, цены постоянно меняются, а дефицит сырья пополняется только усилиями "Газпрома". Так что вряд ли эти угрозы будут реализованы. Как и ограничения насчет суверенного долга России", – сказал Павел Сигал.

По его словам, наиболее вероятным последствием санкционной угрозы станет снижение курса рубля к доллару и евро.

"Для простых россиян, как и для фондового рынка РФ, сам факт того, что могут появиться новые санкции от США, означает отток капиталов из российских активов и девальвацию рубля", – подчеркнул Павел Сигал.

Экономист добавил, что ослабление рубля станет временным явлением, потому что высокие цены на нефть и жесткая позиция ЦБ РФ по ключевой ставке поддерживают курс.





Павел Сигал первый вице-президент "Опоры России" Для простых российских граждан последствия минимальны, потому что российский бизнес давно научился эти ограничения обходить, использовать импортозамещение, создавать собственные инструменты.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Москвой 24 усомнился в том, что санкции действительно введут.

"Чушь собачья, это просто информационная атака", – заявил депутат.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможных санкциях не являются чем-то новым. По словам политика, это продолжение информационной истерики.

7 декабря запланированы переговоры Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Президенты будут общаться по защищенной видеосвязи.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Новые ограничения якобы распространятся на членов ближайшего окружения президента, а также российских производителей энергии. Также возможные санкции подразумевают отключение РФ от системы SWIFT.

