Переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи

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Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, первые кадры продолжительной беседы покажут, однако общение будет производиться в закрытом режиме, прямого эфира не будет. Заявлений по итогам переговоров российский лидер не планирует.
"Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Он уточнил, что онлайн-встреча двух президентов начнется около 18:00 по московскому времени.
На вопрос, будет ли это общение один на один либо в нем примут участие делегации, Песков ответил, что не знает, кто будет рядом с Байденом. В то же время Путин, по его словам, перед такими переговорами проводит общение с профильными министрами и руководителями ведомств, поэтому все фигуранты двусторонних отношений нынешнего этапа всегда на связи с президентом России.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин обсудит с Байденом юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток.
Главы государств также поднимут вопрос размещения угрожающих России оружейных систем на территории сопредельных с РФ стран.
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