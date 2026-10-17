Путин поручил утвердить программу восстановления торговой инфраструктуры

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали в результате терактов. Соответствующий документ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.

В нем уточняется, что поручение дано правительству России. В программе российский лидер призвал предусмотреть использование современных технологических решений и обеспечить ее реализацию.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 ноября 2026 года, далее – один раз в квартал.

В августе Путин подписал указ, позволивший властям РФ вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Одновременно с этим в перечень данных объектов вошли логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ.

Президент также заявил, что террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры не приводят к критическим последствиям, но наносят вред и отражаются на динамике экономических показателей. При этом он подчеркнул, что торговая инфраструктура России работает стабильно и эффективно.

