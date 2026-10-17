Сергунина подвела итоги работы столичного портала "Наш город" за 15 лет

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Столичному порталу "Наш город" исполнилось 15 лет. Благодаря ему москвичи оперативно решают многие бытовые вопросы, например, связанные с уборкой территорий, работой общественного транспорта, ремонтом лифтов и содержанием подъездов, благоустройством дворов и детских площадок. Сервисом активно пользуются уже 2,6 миллиона человек.



"За 15 лет портал стал одним из ключевых цифровых помощников для горожан. Только с начала года специалисты обработали больше двух миллионов заявок жителей, а за все время – почти 14,5 миллиона", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



На сайте и в приложении "Наш город" доступно свыше 200 тем, по которым можно отправить заявку в любое время. Ежедневно специалисты рассматривают 10 тысяч сообщений пользователей. Срок ответа по регламенту составляет восемь рабочих дней, однако на практике каждый второй вопрос решается за два-три дня. Актуальный статус отображается в личном кабинете, где есть опция подтверждения выполненных работ.



Так, увидев перегоревший фонарь во время прогулки, достаточно сделать фотографию и в пару кликов отправить сообщение, а модераторы уже передадут информацию в профильное учреждение. К сервису подключены сотни управляющих организаций и органов власти, благодаря чему им удается еще быстрее устранять выявленные недочеты.



В разделе "Результаты" на портале публикуют фотоотчеты о проделанной работе. Более 370 тысяч уже решенных вопросов касается приведения в порядок детских площадок: специалисты отремонтировали игровые комплексы, качели, лавочки.



Для удобства горожан сервис регулярно обновляют. В этом году внедрили нейросеть для определения категории заявки по фотографии. Искусственный интеллект учитывает тип объекта, например дорожное покрытие, и визуальные дефекты (трещины, повреждения, некачественное содержание). На основе такого анализа он предлагает подходящие темы по основным вопросам.



За отправку сообщений, по которым ответственные службы подтвердили недочеты, пользователям начисляют баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги организаций-партнеров или направить на благотворительность.



Ранее "Наш город" отметили премией "Инфрарос – 2026" в номинации "Лучший портал онлайн-сервисов для жителей". Ее присуждают за успешные решения в создании комфортной городской среды по направлениям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В свою очередь, Сергей Собянин отметил, что в дорожной отрасли столицы трудятся специалисты более чем 240 специальностей – от работников ручного труда и водителей спецтехники до инженеров, проектировщиков, синоптиков и дорожных спасателей. Круглосуточно они следят за чистотой и безопасностью городских магистралей.